В ЕК говорят, что модернизация ГТС Украины остается приоритетом
Обходные трубы вопросов не решают?
Модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для Европейского Союза.
Об этом заявила представитель комиссара Европейской Комиссии по вопросам энергетики Гюнтера ЭТТИНГЕРА - Марлин ХОЛЦНЕР в комментарии сайту UA-Energy.org.
В частности, сайт попросил М.ХОЛЦНЕР разъяснить слова Г.ЭТТИНГЕРА, что «обходные проекты, которые реализуются Россией, оставляют открытым вопрос относительно целесообразности модернизации украинской газотранспортной системы», сказанные 25 января в Брюсселе во время делового завтрака в Центре европейской политики. Поскольку их неоднозначная трактовка вызывала дискуссию среди экспертов и всколыхнула информационное пространство.
Сайт напоминает, что, отвечая на вопрос украинских журналистов, еврокомиссар отметил, что европейская сторона заинтересована в надежной работе украинской ГТС. В частности, Г.ЭТТИНГЕР сказал: „Модернизация газотранспортной системы не имеет смысла, если нет газа. Газ поступает из России. Таким образом, мы учитываем наши позиции. „Северный поток” – это первое направление, которое обходит Украину, мощностью в 50 млрд. кубометров. „Южный поток” будет вторым таким направлением с еще 55 млрд. кубометров. Поэтому, Россия сможет поставлять газ без участия Беларуси или Украины, поскольку сейчас экспортирует на европейский рынок 120 млрд. кубометров газа. И это оставляет открытые вопросы”.
Такие высказывания еврочиновника вызвали неоднозначное восприятие в Украине. Отдельные СМИ даже писали, что таким образом Евросоюз отказывается от своих обязательств по модернизации украинской ГТС и перекладывает всю ответственность за это на Россию, толкая Украину в энергетические объятия восточного соседа.
UA-Energy.org удалось связаться с офисом Г.ЭТТИНГЕРА и получить комментарий по данному вопросу.
Как сообщила М.ХОЛЦНЕР, Г.ЭТТИНГЕР недавно четко и неоднократно подчеркивал, что модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для ЕС. „Политика относительно Украины не изменилась. Европейская комиссия стремится и в дальнейшем поддерживать Украину в ее реформах”, - говорится в комментарии.
По словам М.ХОЛЦНЕР, в аналогичном контексте еврокомиссар Г.ЭТТИНГЕР сослался на трехсторонние попытки России, Украины и ЕС ускорить реформы по модернизации в Украине. Она напомнила, что в ноябре 2010 года все три стороны согласились изучить пути дальнейшей поддержки модернизации ГТС Украины. Было также решено продолжить этот диалог в ближайшие месяцы в начале 2011 года.