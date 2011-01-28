В ЕК говорят, что модернизация ГТС Украины остается приоритетом

Модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для Европейского Союза.

Об этом заявила представитель комиссара Европейской Комиссии по вопросам энергетики Гюнтера ЭТТИНГЕРА - Марлин ХОЛЦНЕР в комментарии сайту UA-Energy.org.

В частности, сайт попросил М.ХОЛЦНЕР разъяснить слова Г.ЭТТИНГЕРА, что «обходные проекты, которые реализуются Россией, оставляют открытым вопрос относительно целесообразности модернизации украинской газотранспортной системы», сказанные 25 января в Брюсселе во время делового завтрака в Центре европейской политики. Поскольку их неоднозначная трактовка вызывала дискуссию среди экспертов и всколыхнула информационное пространство.

Сайт напоминает, что, отвечая на вопрос украинских журналистов, еврокомиссар отметил, что европейская сторона заинтересована в надежной работе украинской ГТС. В частности, Г.ЭТТИНГЕР сказал: „Модернизация газотранспортной системы не имеет смысла, если нет газа. Газ поступает из России. Таким образом, мы учитываем наши позиции. „Северный поток” – это первое направление, которое обходит Украину, мощностью в 50 млрд. кубометров. „Южный поток” будет вторым таким направлением с еще 55 млрд. кубометров. Поэтому, Россия сможет поставлять газ без участия Беларуси или Украины, поскольку сейчас экспортирует на европейский рынок 120 млрд. кубометров газа. И это оставляет открытые вопросы”.

Такие высказывания еврочиновника вызвали неоднозначное восприятие в Украине. Отдельные СМИ даже писали, что таким образом Евросоюз отказывается от своих обязательств по модернизации украинской ГТС и перекладывает всю ответственность за это на Россию, толкая Украину в энергетические объятия восточного соседа.

UA-Energy.org удалось связаться с офисом Г.ЭТТИНГЕРА и получить комментарий по данному вопросу.

Как сообщила М.ХОЛЦНЕР, Г.ЭТТИНГЕР недавно четко и неоднократно подчеркивал, что модернизация украинских трубопроводов остается приоритетом для ЕС. „Политика относительно Украины не изменилась. Европейская комиссия стремится и в дальнейшем поддерживать Украину в ее реформах”, - говорится в комментарии.

По словам М.ХОЛЦНЕР, в аналогичном контексте еврокомиссар Г.ЭТТИНГЕР сослался на трехсторонние попытки России, Украины и ЕС ускорить реформы по модернизации в Украине. Она напомнила, что в ноябре 2010 года все три стороны согласились изучить пути дальнейшей поддержки модернизации ГТС Украины. Было также решено продолжить этот диалог в ближайшие месяцы в начале 2011 года.