Мэр Ужгорода запретил УНП митинговать возле памятника Шевченко

Ужгородский городской председатель Виктор ПОГОРЕЛОВ запретил Закарпатской областной организации Украинской народной партии проводить митинг возле памятника Шевченко в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в заявлении пресс-службы организации УНП.

По словам авторов заявления, на обращение политсилы относительно проведения совместного митинга с другими национал-демократическими силами и общественными организациями, мэр Ужгорода В.ПОГОРЕЛОВ от имени горисполкома, ссылаясь на предыдущие решения Ужгородского городского совета, сообщил об определенных местах для проведения митингов, в перечень которых не входит место возле памятника Тарасу Шевченко.

Более того, отмечается в заявлении пресс-службы УНП, исполком Ужгородского городского совета оставил за собой право на принудительное прекращение мирного собрания.

«Конституция Украины в ч.2 ст. 39 свидетельствует, что право граждан на собрания, митинги, походы и демонстрации можно ограничить исключительно «с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей". Содержание ст. 39 Конституции отвечает положениям международных договоров. Так, в ч. 1 ст. 20 Общей декларации прав человека установлено, что "каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций", а в ст. 21 Международного пакта о гражданских и политических правах" определяется право на мирные собрания», - прокомментировал данную ситуацию заместитель председателя Закарпатской облорганизации УНП Николай НЕЧИТАЙЛО.

Он также добавил, что «…такие ограничения были до того, как мы обрели независимость Украины. Очень досадно, что возвращаемся к этому сегодня».

Пресс-служба Ужгородского городского председателя в ответ на заявление УНП обнародовала свое заявление, в котором отмечает, что городская власть не запрещала, а «…рекомендовала провести мероприятие в другом месте, руководствуясь решением сессии Ужгородского городского совета».

«Согласно решению ХІІІ сессии Ужгородского городского совета ІІІ созыва от 08 сентября 1999 года, в Ужгороде определен перечень мест для проведения митингов, манифестаций и другого рода акций, организаторами которых выступают объединения граждан, религиозные общины и жители города, в который включены: площадь возле Закарпатского областного музыкально-драматического театра (Киевская набережная), стадион "Спартак" и Боздокский парк», - говорится в сообщении пресс-службы Ужгородского горсовета.

Кроме того, в нем отмечается, что «в случае нарушения данного решения, исполком Ужгородского городского совета оставляет за собой право на принудительное прекращение мероприятия, в том числе в судебном порядке»,

Представитель Карпатского агентства прав человека «ВЕСТЕД» Владимир ФЕСЬКОВ сообщил УНИАН, что, согласно ст. 39 Конституции Украины, «Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления».

Именно поэтому, по его словам, инициативная группа должна была лишь известить орган местного самоуправления, в данном случае Ужгородский городской совет. «При этом ключевым есть слово «известить», а не просить разрешения. А роль ужгородской власти – сделать все, чтобы граждане могли беспрепятственно собраться, и обеспечить общественный порядок. Об этом сказано и в Законе «Об органах местного самоуправления в Украине» (Статья 38)», - уточнил В.ФЕСЬКОВ.

Он также сообщил, что в принципе орган местного самоуправления может обратиться в суд. Но в случае с митингом возле памятника Т.Шевченко в Ужгороде, приуроченным к Дню Соборности Украины, вряд ли есть логические основания запрещения судом этого мероприятия.

«Это место традиционно служило проведению разных акций наподобие этой. Скорее всего, возникло какое-то временное недоразумение между инициативной группой по проведению митинга и местной властью, что вряд ли поставит под угрозу само мероприятие. Верить в обратную сторону медали несколько тяжелее, ведь в таком случае мы станем очевидцами беспрецедентных проявлений ограничения самого ценного: прав и свобод граждан. Такие шаги ничем хорошим для власти не закончатся», - прокомментировал В.ФЕСЬКОВ.