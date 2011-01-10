Индивидуальную «скорую» для Путина сделали в Финляндии

Индивидуальная машина «Скорой помощи» изготовлена для Владимира Путина в Финляндии.

Необычным и интересным заказом назвали «спецмашину» на фирме, которая создавала «Скорую помощь» для российского премьера. Как передает Эхо Москвысо ссылкой на финский телеканал MTV3, карета сделана по «личным меркам» Владимира Путина – о каких именно мерках идет речь, не уточняется. Зато указывается, что эта фирма изготавливает кареты скорой помощи с семидесятых годов прошлого века – то есть, буквально специализируется на данной технике. В репортаже отмечается, что сотрудничество началось, когда компания заключила договор о поставке машин скорой помощи Кремлевской больнице. Кареты оснащены современным оборудованием. При этом канал припоминает, что с повышенными требованиями к машинам компания уже сталкивалась десять лет назад, когда за личной скорой помощью к финнам обращался король Саудовской Аравии.

Ключевой заявкой при сборке той машины был мощный кондиционер.