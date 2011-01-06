Тимошенко желает веры в победу добра над злом

Лидер партии "Батьківщина" Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинцев с Рождеством Христовым.

“Я хочу всех поздравить с Рождеством Христово! Этот праздник символизирует Рождение – рождение новых надежд, новой веры, новой жизни. Это – рождение правды, чести и добра”, - говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на ее сайте.

Она отметила, что это праздник на протяжении свыше двух тысяч лет дарит людям надежду на жизнь вечную, на победу добра над злом. “И я хочу, чтобы мы именно после этого праздника стали еще сильнее в борьбе за жизнь нашей страны и за каждого человека – за его права, за его возможности, за справедливость”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Также, добавила она, “я очень хочу, чтобы в праздник Рождества Христового все семьи почувствовали себя сильными и счастливыми, а я - с вами и буду бороться, пока мы не одержим победу”.

“Добра и радости, семейного благополучия и любви, - пожелала Ю.ТИМОШЕНКО. - Христос рождается! Восславим его!”.