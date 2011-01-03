"Народная самооборона": завтра в Киеве готовятся провокации

Оппоненты оппозиционных сил готовят провокации в связи с завтрашним судебным разбирательством в Апелляционном суде Киева жалобы на арест экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народная самооборона", об этом заявил народный депутат Юрий ГРЫМЧАК.

«Мне стало известно, что во время, когда в Апелляционном суде г.Киева будет рассматриваться жалоба по делу о незаконном взятии под стражу экс-министра внутренних дел, первого номера списка избирательного блока «Наша Украина-Народная самооборона», лидера «Народной самообороны» Юрия ЛУЦЕНКО, нанятые нашими политическими оппонентами провокаторы перейдут к силовым действиям на жизненно важных объектах Киева», - сказал Ю.ГРЫМЧАК.

По его словам, «такие действия будут совершаться от имени оппозиционных сил – «Батькивщины» и «Народной самообороны» - с использованием их партийной символики". "По имеющейся у меня информации, - отметил депутат, - участниками этих акций могут стать те лица, которые в прошлом имели отношения с активистами оппозиционных партий».

В свою очередь, в пресс-службе «Народной Самообороны» отметили, что единственным местом проведения массовых мероприятий оппозиции в поддержку Ю.ЛУЦЕНКО является площадка перед помещением Апелляционного суда города Киева по адресу: улица Соломенская, 2-а. Акция должна начаться завтра в 10 часов.