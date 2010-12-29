Яценюк: Украина стала президентско-конституционной монархией

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк заявил, что одним из главных итогов 2010 года для Украины можно назвать превращение ее из парламентско-президентской республики в президентско-конституционную монархию. «Народ Украины заменили Конституционным судом, а Конституцию України – гарантом Конституции», - сказал он в среду на пресс-конференции в Киеве.

Арсений Яценюк подвел итоги уходящего года. Среди них он назвал «политическую стабильность» в стране: «Все очень стабильно, ведь государство держится только на одном столбе - президенте Украины. Государство превратилось в президентско-конституционную монархию. Виктор Янукович осуществил политический блицкриг, который ни одному правителю Украины до него не удался: за шесть месяцев страна перевернулась - вся власть в стране перешла в одни руки. Это плюс для президента и для Партии регионов, но самый большой минус для Украины. Раньше или позже Януковичу и Партии регионов придется персонально отвечать за все - ведь вся полнота власти предполагает и всю полноту ответственности».

Второй, по словам Арсения Яценюка, «реальный позитив текущего года - это налоговый Майдан». «Это реальное проявление того, что в Украине невозможно остановить свободу. Партия регионов вошла в каждый дом, открыла каждый ящик и вытащила из нее последние деньги. Как только они это сделали - получили Майдан. Я считаю это победой прежде всего Украины и украинского народа», - подчеркнул он.

К достижениям он также отнес то, что оппозиция добилась пересмотра закона о местных выборах и вето президента на Налоговый кодекс. «Еще одно достижение - существование оппозиции. Потому что в планах властей было уничтожение оппозиции где-то еще в сентябре», - добавил Арсений Яценюк.

Лидер «Фронту Змін» отметил, что хотел бы увидеть в списке позитивов экономический рост, преодоление безработицы, борьбу с коррупцией, рост инвестиций, реальные реформы: «Но этого нет. Политическая стабильность - миф. Это просто организованная провластная группа, возглавляемая президентом. Ее цель - только одно: удержание власти, а не реформы в стране. Украина не увидела никаких реформ, о которых президент Янукович заявлял течение года. А все так называемые реформаторские законопроекты - не что иное, как способ получить 15-миллиардный кредит от МВФ. Нет никаких структурных изменений в экономике. Украина наркотически зависима от внешних заимствований. Коррупция в стране преодолена, поскольку ее возглавила власть - коррупция стала частью общественной морали».

Не произошло прорыва во внешнеполитической сфере, в частности, и значительного улучшения отношений с Россией. «Я поднял статистику: помимо роста цены на газ, кроме частых визитов президента Украины в Москву и наоборот, у нас еще есть «хорошие» экономические показатели. Если в прошлом году отрицательное сальдо торговли товарами между Украиной и Россией было 5 млрд долларов (т.е. россияне продавали Украина на 5 млрд долларов товаров больше, чем Украина в Россию), то в этом году - 7 млрд долларов. Где экономические улучшения? А все инвестиции свелись к одному - кредиты», - отметил Арсений Яценюк.

Еще одним «минусовым» достижением лидер «Фронту Змін» назвал местную избирательную кампанию, которая стала «генеральной тренировкой перед парламентскими выборами», которые власть, скорее всего, планирует провести в 2012 году таким образом, чтобы все мажоритарные округа достались исключительно провластному большинству. Он добавил, что проект закона, который предлагает Партия регионов, - это проект закона не о проведении, а о назначении результатов выборов в парламент Украины.

Арсений Яценюк сообщил, что подготовил обращение к западным и восточным партнерам Украины по поводу подготовки к парламентской кампании в 2011-м или 2012 году в Украине. «После новогодних праздников я проведу ряд консультаций, чтобы сохранить хоть какие-то признаки демократичности выборов в Украине», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк считает, что получив всю полноту власти, в следующем году президент, правительство и провластное большинство в парламенте наконец должны начать выполнять предвыборную программу Виктора Януковича, которую разработала американская компания МакКензи. «В каждом областном совете мы сегодня ставим вопрос: если президент пообещал 500 стадионов, требуем, чтобы в областном и городском бюджетах были средства на эти стадионы. Если президент пообещал повышение пенсии, то мы требуем найти средства на это. Если президент пообещал во время президентской гонки качественную реформу образования и финансирования медицины на уровне 10% ВВП, то мы требуем выполнения этого. И на каждую проблему у нас есть свой проект решений», - подчеркнул он