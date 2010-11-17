Украинцев призывают 27 ноября в 16.00 зажечь свечи

Общественный оргкомитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов призывает граждан зажечь 27 ноября свечи памяти по миллионам людей, убитых голодомором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил член оргкомитета Иван ВАСЮНИК.

“Участники Общественного оргкомитета призывают всех людей доброй воли, независимо от национальности, гражданства и вероисповедания, всех, кто разделяет боль и скорбь украинского народа, 27 ноября в 16.00 зажечь свечи памяти за души тех, кто стал жертвой Голодомора”, - говорится в обращения общественного оргкомитета к соотечественникам.

Представитель оргкомитета Евгений СВЕРСТЮК подчеркнул, что не нужно политизировать чествование памяти жертв Голодомора. “Зажжение свечей памяти, поминание в церквях тех людей, которые были похоронены без отпевания, - не нужно политизировать эти мероприятия. Мы хотим пробудить в обществе дух памяти”, - отметил он.

По словам И.ВАСЮНИКА, до сих пор нет официальной позиции власти относительно формата чествования жертв Голодомора. “Мы хотим услышать позицию власти о мероприятиях, которые будут или не будут проводить 27 ноября”, - заметил он.

И именно из-за отсутствия позиции власти по инициативе общественности был создан оргкомитет по чествованию жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов.

В состав Общественного оргкомитета дали согласие войти: академик Игорь ЮХНОВСКИЙ, доктор философии, писатель Евгений СВЕРСТЮК; экс-вице-премьеры академик Николай ЖУЛИНСКИЙ и Иван ВАСЮНИК, генеральный секретарь Всемирного конгресса Украинцев Стефан РОМАНОВ, ректор Киево-Могилянской академии Сергей КВИТ, ректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван ВАКАРЧУК, историки Владимир ВЯТКОВИЧ и Василий МАРОЧКО, культурные деятели Нина МАТВИЕНКО, Евгений СТАНКОВИЧ, правозащитник Евгений ЗАХАРОВ и другие.

И.ВАСЮНИК сообщил, что на сегодняшнем заседании Общественного оргкомитета был утвержден план всеукраинских мероприятий к Дню памяти жертв Голодомора – геноцида 1923-33 годов в Украине под общим названием “Голодомор’32-33 – это геноцид. Помним”, а также обращение к украинцам.

В обращении, кроме призыва зажечь свечи памяти, также содержится призыв ко всем церквам и религиозным организациям Украины провести молитвенные мероприятия и принять участие в траурных мероприятиях по чествованию памяти жертв Голодомора.

Оргкомитет призвал политические партии, общественные организации и другие институты гражданского общества на аполитичной основе, при отсутствии партийной или другой символики, под национальными флагами с траурными лентами в Киеве и на местах присоединиться 27 ноября к акции.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора и политических репрессий.