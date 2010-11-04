Герман рассказала, о чем она думала на больничной койке

После выздоровления и возвращения на работу заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН намерена завершить урегулирование вопроса относительно предоставления преимущественного права жильцам общежитий приватизировать свою жилую площадь.

Об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня интервью корреспонденту УНИАН.

“Несколько недель размышлений, которые я имела на больничной кровати, дали мне много интересных идей – тех, которые в действительности являются болезненными для людей”, - сказала политик.

По словам А.ГЕРМАН, помимо прочего, что ее сейчас больше всего волнует, есть проблема обеспечения преимущественного права жильцам общежитий на приватизацию своей жилой площади. “Чтобы такие люди, которые живут в общежитиях, в результате приватизации тех или других предприятий, не лишались крыши над головой”, - объяснила политик.

По ее словам, эта проблема также беспокоит и Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Это очень болезненная, давняя проблема... Это общеукраинская проблема, которая касается самых бедных людей”, - сказала А.ГЕРМАН.

Она также сообщила, что это важный социальный вопрос уже обсуждался в Администрации Президента и глава государства одобрил решение о том, что первое право для приватизации своих комнат в общежитиях должны получать жильцы.

“Но это дело еще не доведено до конца на законодательном уровне. Поэтому мы должны это завершить”, - сказала А.ГЕРМАН.