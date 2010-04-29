Госпредприятия распродадут тихо и быстро, подозревает Королевская

Деньги от приватизации должны направляться на развитие экономики, а не на «проедание», как это заложено в принятом государственном бюджете на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству, такое мнение высказала председатель комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, при приватизации госпредприятий необходимо учитывать не только их стратегическое значение для рынков, но и контролировать соблюдение социальных обязательств инвестором, необходимо следить за соблюдением ряда условий. В частности, должен быть установлен жесткий контроль за выполнением социальных обязательств будущими инвесторами.

«Нельзя допустить ситуации, когда эффективное предприятие, находящееся в государственной собственности, будет продано, и в результате на нем пройдут массовые увольнения либо прекратиться финансирование существующей социальной инфраструктуры», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Необходимо определить, какие отрасли и направления являются для Украины стратегическими, в том числе и с учетом социальной инфраструктуры, находящейся на балансе предприятий, и количества работающих на них людей», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, по ее словам, необходимо определиться, насколько выгодно проводить приватизацию отдельных объектов именно сейчас.

«В доходную часть бюджета на 2010 год заложено более 10 млрд. грн. от приватизации. В существующих условиях есть опасность, что госпредприятия распродадут тихо и быстро. Прозрачность приватизации станет тестом для власти и лучшей гарантией выполнения инвесторами своих обязательств», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В пресс-службе комитета напомнили, что накануне первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ поручил «детально проработать ситуацию по каждому объекту, который предлагается для продажи». В частности, по его словам «перед утверждением плана приватизации власть должна представить результаты анализа по каждому предприятию относительно необходимости продажи, отсутствия рисков для возможностей государства влиять на ситуацию на конкретном рынке».

На прошлой неделе глава Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО заявил, что «Кабинет министров планирует принять обращение к Президенту с просьбой отменить указы, которые приостанавливали приватизацию стратегических объектов».