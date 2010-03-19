Янукович возмущен: каждый «вшивый» чиновник ездит на государственном авто

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в Украине каждый «вшивый» чиновник не будет пользоваться служебным автомобилем с водителем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время рабочей встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и объединений, которая состоялась сегодня в Киеве.

Президент заметил, что не все в Украине с пониманием отнеслись к его решению на 20% сократить расходы и штат аппарата Администрации Президента, а также заработной платы главы государства на 50%.

«Я хочу сказать, что это не дань моде. Я очень хорошо знаю, что в ни одной стране мира нет по 20 заместителей у министров. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы каждый «вшивый» чиновник ездил на государственном автомобиле с водителем», - заявил глава государства.

Он отметил, что выдвинул требование всем губернаторам областей и министрам проработать вопрос о сокращении расходов на содержание своих аппаратов.

«Речь не идет, что должны произойти сокращения и из-за этого ухудшится показатели работы. Речь идет о наведении порядка, чтобы с нас не смеялись в мире», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.