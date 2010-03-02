Факельное шествие памяти Шухевича состоится в годовщину его гибели

В Луцке 5 марта пройдет факельное шествие памяти главного командира УПА Романа Шухевича. Шествие начнется от площади возле РАГСа в направлении Луцкой тюрьмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской областной организации «Национальный Альянс», которая выступает организатором мероприятия, после прохождения маршрута у стен Луцкой тюрьмы состоится вече, где участники факельного шествия прочитают Молитву украинского националиста.

Справка УНИАН. Р.Шухевич, председатель Генерального секретариата Украинского главного освободительного совета, главнокомандующий Украинской повстанческой армии (1943-1950 гг.), глава Провода организации Украинских националистов в Украине, на протяжении семи лет возглавлял антикоммунистическое движение сопротивления на западно-украинских землях. Погиб в перестрелке со спецгруппой МГБ в с.Белогорща под Львовом 5 марта 1950 года.