Скандал в Киевсовете: Довгого и Куликова разнимали охрана и депутаты

На сегодняшнем заседании сессии Киевсовета возник конфликт между секретарем совета Олесем ДОВГИМ и народным депутатом Кириллом КУЛИКОВЫМ, который присутствовал в зале.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения вопроса о пересмотре решения Киевсовета по поводу конфликтного строительства по адресу ул. О.Гончара,17-23 депутат от Блока Черновецкого Виталий ЖУРАВСКИЙ взял слово и попросил О.ДОВГОГО «удалить из сессионного зала» К.КУЛИКОВА, поскольку тот, по его словам, мешает работать.

Секретарь Киевсовета предложил К.КУЛИКОВУ покинуть сессионный зал. При этом В.ЖУРАВСКИЙ стал выкрикивать «Позор!», тем самым призывая депутатов поддержать его требования.

В свою очередь, К.КУЛИКОВ пытался сказать что-то в ответ, но его не было слышно без микрофона. Через несколько секунд камера, которая транслирует журналистам события в сессионном зале, показала, как охранники О.ДОВГОГО оттаскивают его от К.КУЛИКОВА, которого, в свою очередь, депутаты пытаются также оттащить в другую сторону.

После этого О.ДОВГИЙ вернулся на свое рабочее место и в микрофон сказал: «Я готов терпеть неуважение этого народного депутата к себе, к кому-либо из нас, но не могу терпеть неуважения к старшим… Он своими черными руками взял книгу моего деда. И позволил себе, прочитав строки, написанные человеком, который прожил в десять раз больше, пользуясь статусом неприкосновенности народного депутата, назвать моего деда человеком, который вырастил палача Украины».

Также О.ДОВГИЙ заявил, что подаст иск к К.КУЛИКОВУ.

Позже секретарь Киевсовета извинился перед депутатами и перед К.КУЛИКОВЫМ, сказав, что был слишком эмоциональным.

После этого О.ДОВГИЙ предложил депутатам продолжить работу.