«Олигархи Украины после выборов: роль, влияние, стратегии» - круглый стол в Киеве

4 марта в 14.00 в пресс-центре информационного агентства «Українські новини» пройдет заседание круглого стола на тему «Олигархи Украины после выборов: роль, влияние, стратегии».

В заседании круглого стола примут участие политологи, изучающие отечественный олигархат, экономические эксперты, авторы научных профильных исследований, представители СМИ. Эксперты проанализируют жизнеспособность олигархии как экономической модели в современном мире, обсудят историю становления украинской олигархии, а также изменение ее влияние на

общественные процессы в контексте результатов президентских выборов-2010. В рамках дискуссии постараются ответить на вопрос о том, каким образом украинская олигархия влияет сегодня и будет в ближайшем будущем влиять на общественные процессы.

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