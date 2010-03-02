БЮТ отменил свое решение об исключении из фракции людей Винского

Фракция БЮТ отменила свое решение об исключении народных депутатов Украины Геннадия ЗАДИРКО и Владимира КАПЛИЕНКО из рядов фракции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Пока еще председатель ВР Владимир ЛИТВИН официально не объявил об этом решении.

Как сообщал УНИАН, Г.ЗАДИРКО, В.КАПЛИЕНКО и Игорь РЫБАКОВ были исключены из рядов фракции БЮТ 8 октября 2009 года.