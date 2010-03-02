БЮТ отменил свое решение об исключении из фракции людей Винского
11:29, 02 марта 2010Политика
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Литвин еще не объявил
|Иван КИРИЛЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Пока еще председатель ВР Владимир ЛИТВИН официально не объявил об этом решении.
Как сообщал УНИАН, Г.ЗАДИРКО, В.КАПЛИЕНКО и Игорь РЫБАКОВ были исключены из рядов фракции БЮТ 8 октября 2009 года.
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