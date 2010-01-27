Криль увидел, как чиновник разыграл сценку, поплакав в премьерскую шубу

Председатель партии “Единый Центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ заявляет, что поручение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Госказначейству о немедленном выделении средств для оплаты платежей Львовского городского совета является “открытым применением административного ресурса на президентских выборах, что должны зафиксировать международные наблюдатели”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ.

Как считает И.КРИЛЬ, в этих действиях кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО “весьма выразительны признаки политической коррупции за счет средств государственного бюджета”, то есть использование денег налогоплательщиков в качестве “политической взятки избирателям”.

«Мэр Львова разыграл с руководителем Кабмина нехитрую сценку: он поплакался в премьерскую шубу на дефицит денег, она сразу же распорядилась дать необходимую сумму. Внешне все это имеет вид заботы о львовянах, но в действительности свидетельствует о непрофессионализме правительства. Ведь сначала Госказначейство задерживало платежи города, потому что элементарно не имело из чего платить, а затем, из царской милости, нужные средства вдруг нашлись”, - утверждает И.КРИЛЬ.

При этом, по его словам, причина щедрости простая – таким способом Ю.ТИМОШЕНКО “пытается купить” благосклонность жителей Львова, которой остро не хватает в последние дни перед решающим голосованием. “Конечно, не факт, что реальные деньги поступят, зато на публику такая чувствительность кандидата в президенты должна произвести надлежащее впечатление”, - считает председатель ЕЦ.

И.КРИЛЬ отметил, что за последний год хронические долги госбюджета перед местными стали повсеместным явлением, и что мэр самого маленького городка, любой глава местной администрации подтвердят, что Госказначейство не платит по платежным поручениям, что приводит к росту задолженностей в бюджетной сфере, срыву приоритетных региональных и местных программ.

Он заявил, что руководители местных органов власти неоднократно публично обращали внимание Кабмина на эти проблемы, и что за этими апелляциями со всей Украины стоят интересы местных общин, которые ничем не хуже жителей «привилегированных», с точки зрения политических интересов премьера, городов и областей.

В этом контексте И.КРИЛЬ сделал вывод: «Ю.ТИМОШЕНКО повернула проблему задолженности в свою пользу, для получения избирательных преимуществ. Раздавая бюджетные средства для уязвимых в электоральном плане регионов, она банально покупает себе голоса. Это наглядно указывает на причину непринятия государственного бюджета на 2010 год. А значит, сейчас правительство распоряжается средствами уже не в «ручном», а в «избирательном режиме».

Поэтому, по убеждению председателя ЕЦ, единственным правительственным решением, которое опровергнет приведенные выводы, станет одновременное погашение всех долгов государственного бюджета перед всеми без исключения местными бюджетами, разблокирование казначейских счетов местных органов власти. «Только тогда Ю.ТИМОШЕНКО – премьер и кандидат в президенты – подтвердит, что для нее не существует «своих» и «чужих» регионов, «нужных» и «ненужных» людей», - считает И.КРИЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО после разговора с городским председателем Львова Андреем САДОВЫМ поручила Государственному казначейству Украины ускорить проплаты во Львове. До этого директор Департамента финансовой политики Львовского городского совета Олег ИЩУК заявил, что Львов оказался на грани дефолта из-за блокирования средств городским управлением Государственного казначейства. Общая сумма долга, которую Госказначейство задолжало городу, составляет свыше 130 млн. грн.