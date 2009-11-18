В ЦИК жалуются, что «отказники» злоупотребляют своими правами

В Центральной избирательной комиссии отмечают, что граждане Украины злоупотребляют правом обращения в суд в случае отказа им в регистрации кандидатами в президенты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам заместитель председателя ЦИК Андрей МАГЕРА.

“В Центральную избирательную комиссию в настоящее время поступают иски, и я не хочу обижать участников этих судебных производств, но очень часто создается впечатление, что лица очень часто просто злоупотребляют своим правом обращения в суд”, - сказал А.МАГЕРА.

Он отметил, что среди таких обращений есть комичные. “Поступает обращение в ЦИК: а предоставьте нам почтовые адреса кандидатов в президенты Украины. Мне интересно было бы посмотреть на этого человека, если бы кто-либо, не спрашивая согласия самого этого заявителя, кто-то раздавал почтовый адрес этого лица”, - сказал А.МАГЕРА. Он подчеркнул, что такая информация является конфиденциальной.

Кроме того, по словам А.МАГЕРЫ, суды обычно принимают сторону ЦИК.

“Некоторых людей интересует сам процесс – просто заявить о себе на весь мир, какие они хорошие”, - считает он.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Центральная избирательная комиссия позволила гражданину Сергею ЩЕТИНИНУ подать документы на регистрацию его кандидатом в президенты. Такое решение ЦИК приняла в связи с постановлением Высшего административного суда, в соответствии с которым ЦИК должен разрешить или отказать гражданину С.ЩЕТИНИНУ подать документы в ЦИК на регистрацию его кандидатом в президенты.