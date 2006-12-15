”Сегодня”: Верховную Раду обстрелял отец внучки Ющенко

Газета «Сегодня» со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщает, что по окнам здания парламента стрелял ни кто иной, как бывший гражданский зять Президента Украины Виктора Ющенко. Он же бывший гражданский муж дочери президента Виталины и отец внучки главы государства.

Сегодня утверждает, что эту версию в беседе с корреспондентами издания подтвердили депутаты Тарас Чорновил и Владимир Сивкович.

Напомним, что в среду появились сообщения о том, что окно кабинета народного депутата Юлии Ковалевой (Партия Регионов) попала пуля. (Обстрелянное помещение стенка в стенку соседстует с кабинетом лидера фракции ПР Раисы Богатыревой). Помощница нардепа обнаружила отверстие в двойном оконном стекле, а также в спинке кресла. К счастью, в момент выстрела в кабинете никого не было.

Практически сразу после инцидента милиция по траектории полета пули установила место, откуда был произведен выстрел. Это оказалась шикарная двухъярсная квартира в пентхаузе дома напротив здания парламента. Якобы, в этой квартире обнаужили ее хозяина – Михаила Гончара в совершенно невменяемом состоянии – под героиновым кайфом и карабин (зарегистрированный, но на другое лицо). Также на месте были обнаружены пять гильз калибра 7,62. Вечером того же дня по СМИ прошли сообщения, что в окна депутатского кабинета стрелял какой-то наркоман.

«Сегодня» сообщает, что Гончара сразу же доставили в Больницу скорой медицинской помощи, чтобы вывести из состояния наркотического опьянения. Однако, по сведениям издания на вечер четверга, Гончар по-прежнему находился в состоянии, малопригодном для беседы с правоохранителями.

Виктор Ющенко опроверг версию о причастности бывшего члена своей семьи к стрельбе по парламенту. «Моя семья не имеет отношения к этому человеку (Михаилу Гончару). Все люди в Украине должны быть равны перед законом. К сожалению и к счастью, больше деталей не могу сказать», - в совершенно не типичной для себя лаконичной манере заявил президент. Впрочем, пишет «Сегодня», брак Гончара с Виталиной Ющенко, действительно не был зарегистрирован, и официальным зятем Президента Гончара, действительно, нельзя назвать.