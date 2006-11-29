Кинах собирается жестко дать по рукам

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности подготовил ряд предложений относительно усиления национальной безопасности и готов подать их на рассмотрение СНБО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета, народного депутата Анатолия КИНАХА, первоочередными, по убеждению депутата, на рассмотрение СНБО должны быть вынесены вопросы о реформировании сектора безопасности и правоохранительной системы, усовершенствования законодательства по вопросам нацбезопасности, доработки и принятия Стратегии национальной безопасности Украины. «К формированию и соблюдению законодательства относительно нацбезопасности должен применяться комплексный подход, каждая инициатива и шаг должны выверяться с соблюдением Конституции Украины, национальными интересами государства и общества”, - выразил уверенность председатель комитета.

А.КИНАХ также сообщил, что будет направлять свои усилия на максимальное использование консолидирующего потенциала СНБО. «СНБО имеет колоссальные консолидирующие возможности, ведь все наиболее спорные вопросы из жизни государства можно решить на основе профессионального экспертного диалога всех ветвей власти, без политизации и спекуляций, «битья горшков» перед всем миром», - сказал он. По словам А.КИНАХА, сегодня крайне важно усилить координацию действий и качество взаимодействия между Секретариатом Президента, правительством, парламентом, всеми ветвями власти. «Нужно преодолевать этот искусственно созданный стереотип относительно того, что СНБО – это рычаг «сдерживания» или «противовеса». СНБО – это конституционный орган, который, в соответствии с Конституцией Украины и закона „О принипах национальной безопасности и обороны”, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны», - сказал он. Как отметил депутат, в этом контексте крайне важно не допустить политизации ведомства и использования структуры как орудия политической борьбы.

«Нужно жестко дать по рукам тем горе-политикам, которые пытаются втянуть СНБО в политические интриги, потому что я не допускаю того, чтобы вопросы стратегического значения использовались для удовлетворения собственных или партийных амбиций, перераспределения полномочий», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2006 года Президент Украины своим указом ввел председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны А.КИНАХА в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).