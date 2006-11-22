Ющенко просит украинский народ не разочаровываться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинский народ не разочаровываться и обещает продолжение реформ. Об этом глава государства сказал в своем выступлении по случаю Дня свободы.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он обращается к каждому гражданину на Западе, Востоке, Севере и Юге страны. “Я знаю, отчего вам больно, и я не боюсь сказать об этом. Многие из вас – разочарованы. Разочарование ведет к апатии, утрате веры, а у некоторых вызывает злобу. Вы переживаете, что теряется надежда, что политики делают победу напрасной. И вы хотите восстановления веры”, - сказал он .

Оценивая перемены двух последних лет, В.ЮЩЕНКО отметил, что стал Президентом по общей воле украинцев. “Перед началом своей работы я инициировал диалог с главными политическими силами, чтобы достичь единства в видении реформ, в том числе – политической. Я сделал это сознательно. Потому что не хотел допустить наименьшей возможности кровопролития”, - отметил он.

“Я считал и продолжаю так думать – нашей стране необходимы две вещи: эффективная демократическая власть и надежное предостережение против авторитаризма”, - подчеркнул Президент.

По его убеждению, власть должна изменяться. “Демократия дает шанс каждому. Политики должны договариваться. Если этого не делают одни, то сделают другие. И если оппозиция, которая пришла к власти, не учится на своих ошибках, она неизбежно снова станет оппозицией”, - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что “неизменны и нерушимы только демократические правила. Я не отступил и не отступлю от них. И сделаю так, что от них не отступит ни одна следующая власть. У меня есть повестка дня и видение того, что нужно Украине. Мои принципы – справедливость и закон”.

В.ЮЩЕНКО выразил готовность продолжить наведение порядка в государстве, и с этой целью он инициирует продолжение конституционной реформы. По его словам, она поставит точку в конфликте полномочий и сделает демократический выбор граждан необратимым. ”Нам нужна Конституция реально выполняющихся свобод. И если конституционный диалог политиков зайдет в тупик, я дам возможность людям сказать свое слово”, - отметил Президент.

“Чего бы это не стоило, я доведу до конца дело судебной и правоохранительной реформы. Это – ключ к вашей личной защищенности и безопасности”, - заверил глава государства.

“Мы учимся пользоваться гражданскими правами и политическими свободами, но имеем серьезные проблемы с соблюдением социальных и индивидуальных прав граждан. Я хорошо знаю об этом. Знаю о том, о чем переживает каждый из вас. Рост цен. Опасность экономической стагнации и спада. Проблемы жилья. Проблемы образования. Коррупция – на всех уровнях”, - констатировал В.ЮЩЕНКО.

Он пообещал, что посредством своих конституционных полномочий, механизмов Совета национальной безопасности и обороны, открытого диалога с парламентом и правительством он использует всю политическую волю, чтобы сохранить экономический рост страны и обеспечить для граждан справедливые условия жизни.

“Я продолжу публичный диалог политиков по ключевым проблемам страны, самое важное из которых – воспитание национального достоинства. Для того, чтобы поставить точку над прошлым. Как и вам, мне надоела суматоха политиков вокруг искусственных проблем. Мы должны начать жить современным и будущим”, - подчеркнул он, добавив, что главный критерий для власти – это оценка граждан и их потребности.