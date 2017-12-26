Саакашвили вспомнил "Ну, погоди!", комментируя свои приключения на крыше (видео)

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили после прибытия на допрос в СБУ вспомнил, как силовики гонялись за ним по крышам.

"Они гонялись за мной по крышам, как волк за зайцем из "Ну, погоди!", - заявил экс-глава Одесской области.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходили следственные действия.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч. 2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Читайте такжеСаакашвили потребует от СБУ в Евросуде компенсации за "похищение"

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности. По данным пресс-центра СБУ, сотрудники Службы безопасности совместно с Генеральной прокуратурой задержали Саакашвили по месту его проживания в квартире на улице Лютеранской в центре Киева. В СБУ утверждают, что правоохранители задержали Саакашвили в присутствии его адвоката. Силовики посадили его в микроавтобус, но активисты заблокировали проезд. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время сторонники Саакашвили освободили его из автобуса.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.