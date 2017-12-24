Саакашвили с женой и ребенком заметили в "Борисполе" - СМИ

В субботу, 23 декабря, около 8 утра в аэропорту "Борисполь" заметили лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили. Он был вместе с супругой, сыновьями и собакой. Соответсвующие фото прислали очевидцы изданию "Страна.ua".

Как отмечает издание, скорее всего Саакашвили провожал свою семью. Сам политик на вопрос, где он находится в данный момент (в 14-00 в воскресенье 24 декабря), сказал, что сидит в кафе в центре Киева.

Также он прислал селфи, на котором он с мокрой головой. В Киеве сейчас идет дождь.

Нпомним, ранее СМИ сообщали, что Михеил Саакашвили получил голландскую визу. Министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра заявил, что его страна примет бывшего президента Грузии, лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили, если он решит покинуть Украину.