Заседание суда по делу Саакашвили перенесли на 3 января

Апелляционный суд Киева перенес на 3 января 2018 рассмотрение апелляционной жалобы Генеральной прокуратуры Украины на решение суда первой инстанции об отказе в избрании для лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий по делу судья Олег Присяжнюк.

«На сегодняшний день не поступили материалы судебного производства. Поэтому дело по рассмотрению снимается в связи с тем, что суд не в состоянии даже решить вопрос отводов - и самоотводов, и отвода прокуроров и других участников судебного заседания», - пояснил он.

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«Определена дата следующего судебного заседания - это 3 января, 11 часов», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256). 8 декабря правоохранители в центре Киева задержали Саакашвили, однако его сторонники освободили его из автозака.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

11 декабря Печерский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения Саакашвили в виде двух месяцев круглосуточного домашнего ареста.