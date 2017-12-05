Появилось видео задержания Саакашвили

10:50, 05 декабря 2017
Политика
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Саакашвили вывели из дома в сопрвождении нескольких силовиков.

Михеил Саакашвили / REUTERS

Правоохранители вывели из дома в центре Киева задержанного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале.

Как можно увидеть на записи, экс-президента Грузии вывели из дома в сопрвождении нескольких силовиков. Затем Саакашвили вывели во двор и посадили в авто.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартиру по улице Костельной, где проживает Саакашвили, пришли силовики.

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Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводят следственные действия в квартире политика.

При этом из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводятся в рамках расследования дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили в Киеве, представителями прежней власти.

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Новость в сюжете: Задержание Саакашвили
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