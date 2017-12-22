Климкин предостерег Европу от попыток накормить "крокодила" – российского агрессора

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предостерег Европу от попыток "умиротворения" России. Он сравнил политику "умиротворения" с попыткой накормить крокодила в надежде быть последним, кого он съест".

Об этом Климкин написал в колонке, опубликованной в пятницу, 22 декабря, для сайта Zeit Online, передает DW.com.

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Говоря о поведении России, в частности, относительно Совета Европы, Климкин сравнил ее с поведением школьного задиры. А предложения европейских политиков, что "настало время вернуть Россию с ее изоляции", по мнению Климкина, напоминают поведение жертв задиры - они отдают ему свои конфеты, однако это его лишь поощряет продолжать свое поведение.

"Как с любым типичным задирой с Россией можно говорить только с позиции силы, поскольку она не понимает другого языка. Ее слова и обещания являются бессодержательными, поскольку это страна, которая сделала систематическую ложь частью своей правительственной политики с целью достижения своих целей и замешательства своих врагов. Мы должны помнить: эти враги - мы", - пишет Климкин в своей колонке.

Украинский министр призывает Совет Европы быть стойкой в соблюдении собственных принципов, иначе она рискует их дискредитировать. Возвращение России в Совет Европы может также поощрить другие страны вести себя так, как Россия.