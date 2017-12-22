Климкин: Россия пытается заставить мир говорить с ее "куклами" на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что действия Российской Федерации по обострению ситуации на Донбассе и выходу из СЦКК свидетельствуют о том, что Россия пытается заставить мир говорить с ее "куклами" на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

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Он сказал, что обсуждал с Фриланд будущее председательство Канады в "Большой семерке" в 2018 году, и что вместе Украина и Канада могут сделать за это время.

"Большая семерка" для нас стала олицетворением трансатлантического цивилизованного мира, и я считаю, что именно принадлежность Украины к этому миру - это то, что сейчас признается и ощущается всеми. Поэтому говорили о политической части и о политике безопасности, о том, что можем сделать в контексте "прессования" России, чтобы все же миротворцы ООН появились на Донбассе", - подчеркнул Климкин.

По его словам, сейчас происходит сознательная эскалация конфликта на Донбассе и попытки сорвать процесс обмена заложников.

"Это увеличение количества обстрелов, по данным СММ ОБСЕ, только на Донецком направлении за последнюю неделю произошло 6 тыс. обстрелов. Это выход России из СЦКК. Это очень много того, что она делает в Минске. И логика очень простая - заставить всех остальных говорить со своими куклами на территории оккупированного Донбасса, и заставить перевернуть с ног на голову весь смысл, что нам делать. А смысл очень прост - Россия должна уйти из Донбасса и запустить туда международный компонент. А этот международный компонент должен заботиться о безопасности и обо всем, что должно быть дальше. А сохранять российскую колонию не получится, поскольку российская колония не войдет в Украину, как мы ее понимаем - европейскую и демократическую Украину", - подчеркнул Климкин.