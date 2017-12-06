МВД объявило Саакашвили в розыск (документ)

На сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти" появилась информация о бывшем председателе Одесской ОГА, лидере партии "Движение новых сил" Михеиле Саакашвили.

На карточке с информацией о розыске отмечается, что Саакашвили исчез 5 декабря в Киеве, а разыскивает его Главное управление Национальной полиции Украины в г. Киеве.

Также сообщается, что Саакашвили инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что бывшему председателю Одесской ОГА, лидеру партии «Движение новых сил» Саакашвили отправлен текст подозрения по адресу его проживания.

Перед этим пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Саакашвили разыскивается по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Нацполиции и СБУ.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыск. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, но активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли в Верховную Раду.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

5 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что подготовили и передали председателю Нацполиции Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск.

Сегодня, 6 декабря, утром, правоохранители осуществили попытку штурма палаточного городка в Мариинском парке. Они применили слезоточивый газ и повалили забор. Митингующие бросали в стражей порядка петарды и отбивались от них деревянными и металлическими брусками. После чего правоохранители отступили. Как пояснили в отделе коммуникации полиции Киева, проводились мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По данным полиции, в результате сопротивления, которое оказывали митингующие, пострадали 11 правоохранителей и двое гражданских, но ни один из участников акции не был задержан.