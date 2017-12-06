Штурм палаточного городка под Радой: появилось подробное видео с крыши дома

10:57, 06 декабря 2017
Политика
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На видео видно, как полиция и СБУ заходят в палаточный городок.

Штурм начался в 06:25 утра / facebook.com/dostali.hvatit

Появилось детальное видео штурма палаточного городка силовиками, снятое с крыши ближайшего здания. Его на своей странице в Facebook опубликовало движение "Визволення".

На записи можно увидеть, как полиция и СБУ заходят в палаточный городок, потом завязываются стычки между ними и активистами. Затем правоохранители покидают лагерь.

Как сообщал УНИАН, в Мариинском парке на рассвете произошла попытка штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Михеила Саакашвили.

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Представителей правоохранительных органов было около сотни. Протестующие начали защищаться от правоохранителей петардами. Последние применили слезоточивый газ и повалили забор.

В ответ люди начали бить их деревянными и металлическими брусками - правоохранители отступили.

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Теги: #палаточный городок под Радой#штурм палаточного городка