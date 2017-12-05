Как Саакашвили вытаскивали из авто силовиков (видео)

Появилось видео, как сторонники вытаскивали из авто силовиков лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили. Видео на своем YouTube-канале опубликовала "Страна".

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Во время стычек сторонников политика с силовиками в центре Киева его сторонники вытащили его из машины СБУ.

Они достали Саакашвили, выбив ногами заднюю дверь микроавтобуса. После этого экс-президент Грузии обратился к собравшимся.

Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде, где планируется его выступление.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.