Как Саакашвили вытаскивали из авто силовиков (видео)
Сторонники достали Саакашвили, выбив ногами заднюю дверь микроавтобуса.
Появилось видео, как сторонники вытаскивали из авто силовиков лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили. Видео на своем YouTube-канале опубликовала "Страна".
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Во время стычек сторонников политика с силовиками в центре Киева его сторонники вытащили его из машины СБУ.
Они достали Саакашвили, выбив ногами заднюю дверь микроавтобуса. После этого экс-президент Грузии обратился к собравшимся.
Как сообщал УНИАН, утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде, где планируется его выступление.
В СБУ сообщили, что Саакашвили задержали в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.