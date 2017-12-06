Саакашвили отправлено подозрение по адресу его проживания - ГПУ

Бывшему председателю Одесской ОГА и лидеру партии «Движение новых сил» Михеилу Саакашвили отправлен текст подозрения по адресу его жительства.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

«Подозрение Михеилу Саакашвили направлено по его адресу», - написал он.

Как сообщал УНИАН. Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, ему инкриминируют покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

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Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Утром 5 декабря в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами произошли столкновения. Спустя некоторое время, после противостояния активисты разбили окна, сломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задерживали в рамках расследования уголовного производства по содействию участникам преступных организаций и сокрытию их преступной деятельности (статья 256 Уголовного кодекса Украины).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В свою очередь Саакашвили отверг обвинения Луценко в содействии участникам преступных организаций.

5 декабря в Генпрокуратуре сообщили, что подготовили и передали председателю Нацполиции Сергею Князеву постановление об объявлении Саакашвили в розыск.

Сегодня, 6 декабря, утром, правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка в Мариинском парке. Они применили слезоточивый газ и повалили ограждение. Митингующие бросали в стражей порядка петарды и били их деревянными и металлическими брусьями. После чего правоохранители отступили. Как пояснили в отделе коммуникации полиции Киева, проводились мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. По данным полиции, в результате сопротивления, которое оказывали митингующие, пострадали 11 правоохранителей и двое гражданских, но ни один из участников акции не задержан.