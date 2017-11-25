Порошенко почтил память жертв Голодомора: "Преступления против человечности не имеют срока давности" (фото, видео)

Президент Украины Петр Порошенко возложил композицию из колосков и калины к памятному кресту жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, память погибших Порошенко почтил, встав на колено и минутой молчания.

«Сегодня, в День памяти жертв голодоморов, также состоятся мероприятия возле мемориального знака «Свеча памяти» Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине», - говорится в сообщении.

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Петр Порошенко в День памяти жертв Голодомора заявил, что преступления против человечности не имеют срока давности

Об этом глава государства заявил на своей странице в Facebook.

«Преступления против человечности не имеют срока давности. Никогда не забудем страшное преступление организаторов Голодомора. Украина помнит...», - написал Порошенко.

Также в 16 часов пройдет общенациональная акция «Зажги свечу».

*** Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта этой трагедии. В этом году такой темой является «Голодомор - месть за свободу, месть за революцию».

В Киеве и других городах Украины состоятся траурные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодомора.