Полиция перекрыла квартал вокруг дома сына Авакова (видео)

В Харькове силовики оцепили квартал вокруг дома, где проживает сын главы МВД Александр Аваков. Обыски совпали по времени с сообщением о заминировании этого же здания по улице Мироносицкой, 22, говорится в сюжете "Радио Свобода".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 октября, появилась информация, что детективы НАБУ проводят обыск в квартире сына министра внутренних дел Александра Авакова.

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Позже в НАБУ заявили о задержании троих человек в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД. Среди задержанных – экс-заместитель министра внутренних дел, представитель фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков и частное лицо.

Народный депутат Сергей Лещенко написал в Facebook, что сын Авакова задержан в Киеве, здесь же суд будет избирать ему меру пресечения.

Вместе с тем в МВД заявили, что действия НАБУ являются политическими, а не юридически обоснованными.