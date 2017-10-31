Задержание сына и экс-заместителя Авакова по делу о "рюкзаках МВД": все детали

Сегодня, 31 октября, в СМИ появилась информация, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят обыски у сына главы МВД Арсена Авакова Александра. Сообщалось, что следственные действия проходят в рамках расследования дела относительно закупки в конце 2014 - в начале 2015 годов МВД рюкзаков.

Позже данную информацию подтвердил сам глава МВД Арсен Аваков.

Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сына Арсена Авакова Александра задержали.

В НАБУ подтвердили, что детективы бюро проводят расследование в уголовном производстве о возможных растратах государственных средств во время закупки рюкзаков для Министерства внутренних дел. В ведомстве добавили, что обыски проводятся по месту жительства вероятных фигурантов производства. В ведомстве уточнили, что по делу о так называемых «рюкзаках МВД» задержали экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, (занимал должность с 5 марта 2014 года до 13 мая 2015 года) и еще двух человек.

Уже сегодня в Соломенском суде Киева могут избрать меру пресечения задержанному сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру. По информации издания «Страна.юа», у здания суда в коридорах находятся около 30 человек в камуфляже. На месте присутствует также экс-советник главы МВД Илья Кива. Он говорит, что эти люди - его друзья, ветераны АТО. Прошли слухи, что люди вооружены, но Кива заверил, что оружия при них нет.

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На данный момент известно, что Александра Авакова привезли в здание НАБУ.

Министерство внутренних дел Украины заявило, что действия детективов являются политическим, а не юридически обоснованными. В Департаменте коммуникации МВД считают, что «в течение всего времени работы на должности Министра внутренних дел Украины, в отношении Министра, членов его семьи и ближайших коллег распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты Государства от российской гибридной агрессии».

«Вполне очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы «крышевания» и «договорняков», - сказано в сообщении. «Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым и требует немедленной коррекции», - говорится в заявлении МВД.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2015 года МВД заключило договоры с ООО «Днипровенд» на 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,49 млн грн и ООО «Плигачев» на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн.

В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретено через предприятия, подконтрольные Авакову. Уголовное производство в отношении нарушений при закупке рюкзаков для МВД было открыто в июле 2015 года. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а с апреля 2016 ГПУ передала дело НАБУ.

Весной 2016 года НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД «Днипровенд», которую связывают с сыном Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату имущества при закупке 6 тыс. рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.