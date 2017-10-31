МВД о задержании сына Авакова: НАБУ занимается политикой, это попытки реставрации системы "договорняков"

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что действия Национального антикоррупционного бюро являются политическими, а не юридически обоснованными.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации МВД Украины.

«Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности правоохранительной системы», - говорится в сообщении.

«Сегодня поводом для новой волны информационной кампании о якобы злоупотреблениях, допущенных во время процедуры закупки тактических рюкзаков для нужд АТО в 2015 году, стало проведение следственных действий в домах бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и сына главы ведомства (речь идет о сыне МВД Украины Арсена Авакова- УНИАН)», - добавили в МВД.

В Департаменте коммуникации МВД подчеркнули, что «в течение всего времени работы в должности Министра внутренних дел Украины, о министре, членах его семьи и ближайших коллегах распространяется недостоверная информация, направленная на дискредитацию Арсена Авакова как политика и нивелирование мер, принимаемых МВД для осовременивания и оздоровления правоохранительной и судебной системы и защиты государства от российской гибридной агрессии».

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«Совершенно очевидно, что за этим стоят определенные внешние и внутренние силы, намерением которых является реставрация старой коррумпированной системы «крышевания» и «договорняков», - сказано в сообщении.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается политической, а не юридической деятельностью, что недопустимо и требует немедленной коррекции», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня появилась информация, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.

По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 - начале 2015 года.

В феврале 2015 МВД заключило договоры с ООО «Днипровенд» на 5 тыс. рюкзаков стоимостью 14,49 млн грн и ФЛП «Плигачёв» на 1 тыс. рюкзаков стоимостью 2,1 млн грн.

В июне 2015 года вышло журналистское расследование о том, что рюкзаки приобретены через предприятия, подконтрольные Авакову.

Уголовное производство относительно нарушений при закупке рюкзаков для МВД было открыто Генпрокуратурой в июле 2015 года. Тогдашний генпрокурор Виктор Шокин передал его по подследственности военной прокуратуре, а с апреля 2016 ГПУ передала дело НАБУ.

Весной 2016 НАБУ в рамках досудебного расследования получило доступ к банковским счетам компании-поставщика тактических рюкзаков для МВД «Днипровенд», которую связывают с сыном Авакова.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица МВД по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности совершили растрату имущества при закупке 6 тыс. рюкзаков для нужд бойцов в зоне АТО.

В феврале прошлого года появилось видео из скрытой камеры, на котором видно, как сын Авакова якобы договаривался с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о поставке рюкзаков для подразделений министерства.

Ранее сообщалось, что фирма-поставщик тактических рюкзаков для МВД связана с харьковчанином Владимиром Литвиным, который является другом сына Авакова.