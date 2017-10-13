Климкин с утра в Бухаресте общается с румынскими СМИ о законе об образовании и агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Бухарест (Румыния).

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

«А сегодня мы в Бухаресте. Уже утром Павел Климкин дает интервью румынским СМИ: об образовательном законе, российской агрессии», - сообщила пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, в Румынии Климкин проведет переговоры с министром иностранных дел Теодором Мелешкану, министром по вопросам румын отовсюду Андреей Пестирнаком, встретится с делегацией парламента Румынии по вопросам инициирования диалога с украинскими институтами для обеспечения защиты прав граждан, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, а также с руководством и представителями Союза украинцев Румынии.