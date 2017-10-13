Климкин: Киев еще не доказал этническим меньшинствам всех преимуществ закона об образовании

Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно украинского закона "Об образовании" – "не поражение и не победа". Об этом в Twitter написалминистр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решение ПАСЕ сегодня – не поражение и не победа. Над выводами Венецианской комиссии будем работать. Но мы еще не доказали этническим гражданам всех преимуществ закона", – написал он.

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Ранее УНИАН сообщал, что встреча с Климкиным не убедила главу МИД Венгрии изменить мнение относительно закона об образовании. В частности, по итогам встречи Сиярто подтвердил намерение Венгрии блокировать дальнейшее сближение Украины с Европейским Союзом.

Также он назвал отношения между Киевом и Будапештом "наиболее сложными с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году". Напомним, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сиярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.