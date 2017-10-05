Эстония готовит компромиссную формулировку о европейских стремлениях Украины

Эстония готовит компромиссную формулировку относительно европейских стремлений Украины для декларации саммита "Восточного партнерства". Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Эстония готовит компромиссную формулировку относительно европейских стремлений Украины, Молдовы и Грузии, когда послы ЕС встретятся на следующей неделе для обсуждения вопросов "Восточного партнерства", - говорится в его сообщении.

#Estonia will come with compromise wording on European aspirations of #Ukraine, #Moldova & #Georgia when Eu ambs meet nxt wed to talk #EaP — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 5, 2017

Как сообщал УНИАН, в июле в Европейском Союзе не пришли к согласию относительно формулировки относительно европейских стремлений Украины. Работа над этим будет продолжена. В ЕС считают главными не слова, а результат.

Так, в июле 19-й саммит Украина-ЕС завершилась без принятия итогового заявления или совместной декларации из-за разногласия относительно формулировки о "европейских стремлениях Украины".