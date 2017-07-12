В ЕС не пришли к согласию по формулировке о европейских стремлениях Украины, заявив о важности результатов, а не слов

В Европейском Союзе не пришли к согласию относительно формулировки о европейских стремлениях Украины. Работа над этим будет продолжена. В ЕС считают главными не слова, а результат.

Так прокомментировали собственному корреспонденту УНИАН в среду в Совете ЕС результаты заседания Комитета постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER), на котором рассматривался этот вопрос. "Договоренности относительно формулировки о европейских стремлениях Украины не достигнуты, но эта работа (закрепление признания европейских намерений Киева) будет продолжена с тем, чтобы это было возможным на саммите Восточного партнерства", - отметил собеседник агентства.

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Вместе с тем, он указал, что соответствующие положения уже есть в ратифицированном Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, а также в декларации по итогам декабрьского саммита 2016 года.

Отвечая на вопрос о том, что именно Нидерланды блокируют решение этого пункта, представитель Совета ЕС напомнил, что правительство именно этой страны сделало все возможное, чтобы ратификация Соглашения об ассоциации была возможна. "Мы на саммите будем обсуждать стратегию действий после вступления Соглашения в силу, поэтому вопрос совместной декларации, как результата этого саммита, в сегодняшней повестке дня не стоит. Наша цель - конкретные результаты, а не слова", - подчеркнул представитель Совета ЕС.