До 300 тысяч в месяц: "Гроши" рассказали о зарплатах судей Верховного суда в 2018 году

Скандал с формированием Верховного суда докатился уже до Европы. Крупнейшая ежедневная немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала разгромную статью о конкурсе по отбору судей, которую назвала "Президент подчинил себе правосудие" и написала об огромном влиянии власти на судей. Которым, для пущей покорности, значительно повысили зарплату.

Программа "Гроши" нашла даже таких, которые будут получать по 200 тысяч гривень в месяц, говорится в сюжете.

Читайте такжеЗаблокировать через суд назначение недостойных кандидатов в Верховный суд будет невозможно - общественный сектор

"Зарплата в 3 миллиона в год. Столько в Украине не зарабатывает даже президент. Столько уже в 2018 году будут зарабатывать судьи", - говорится в сюжете.

Высший совет правосудия выбрал чуть больше сотни судей в Верховный суд Украины. И все они будут получать до 300 тысяч гривень в месяц. По три миллиона в год. "Покруче депутатов, ведь избраны пожизненно и их уже практически невозможно уволить", - отмечают "Гроши".

Общественный совет добропорядочности полгода отбирал кандидатов в Верховный суд. Из более полутора тысяч претендентов отобрали лишь 111. Но и среди них честность каждого четвертого новоизбранного судьи вызывает сомнение у активистов. "Никакого изменения нет, это те же судьи, те же е-декларанты, которые не стесняются показывать свои миллионные состояния, и вот мы видим, что их содержание еще в три раза увеличивается", - говорит координатор общественной платформы "Нова країна" Павел Себастьянович.

По словам экспертов, судей, которые засветились в скандалах, берут с особым удовольствием, ведь их в любой момент можно прижать правоохранителями.

"Судейская реформа в Украине подходит к концу. Верховный суд обновился почти на половину. 20% судей вообще пришли не из судебной системы. Ответственности и полномочий у служителей фемиды стало больше. Поэтому и ставку судьям поставили такую, чтобы через год вновь созданный суд не превратился в старую коррупционную дыру. Однако судьи старой системы все же пролезли в главный судебный орган страны", - отмечают "Гроши".