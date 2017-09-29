Порошенко подали 111 кандидатов на назначение в Верховный суд

Высший совет правосудия внес представление президенту Украины на назначение 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий перечень обнародовал на заседании Высшего совета правосудия председатель ВСП Игорь Бенедисюк.

Согласно перечню, двум кандидатам отказано - не попадут в обновленный Верховный суд Владимир Матюхин и Татьяна Франтовская.

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Еще по семи кандидатам - Виктории Мацедонской, Татьяне Стрелец, Ольге Ступак, Сергею Погребному, Вадиму Коротуну, Александре Яновской и председателю Совета судей Украины Валентине Симоненко - принятие решения было отложено.

Негативное заключение Общественного совета добродетели из 9 человек, которые не получили одобрения ВСП, имели Франтовская, Стрелец, Ступак, Погребной и Симоненко.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и Закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - ученые и адвокаты.

Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные заключения Общественного совета добродетели при ВККСУ.

Согласно закону, победителей этого конкурса должен рекомендовать для назначения судьями ВСП, который может не утвердить того или иного кандидата на основании того, что он не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики, или же установит, что при прохождении им конкурса были допущены процедурные нарушения.