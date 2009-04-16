Апелляционный суд США вынес окончательное решение по делу Лазаренко

Коллегия Апелляционного суда 9-го округа США отклонила апелляцию бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Как передает российская служба Би-Би-Си, это означает, что он, скорее всего, не выйдет из федеральной тюрьмы еще некоторое время.

Состоящая из трех членов коллегия Апелляционного суда 9-го округа США опубликовала свое окончательное решение по делу П.ЛАЗАРЕНКО.

В 2006 году суд присяжных США признал П.ЛАЗАРЕНКО виновным по 14 пунктам и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Осенью 2008 года Апелляционный суд распорядился, чтобы бывшему премьер-министру вынесли новый приговор в связи со снятием 6 обвинений, в результате чего П.ЛАЗАРЕНКО может получить меньший срок.

После этого П.ЛАЗАРЕНКО, который был выпущен до этого под залог в 86 млн. долларов, снова арестовали, и с тех пор он находится в тюрьме под Сан-Франциско.

В октябре защитники П.ЛАЗАРЕНКО ходатайствовали о том, чтобы его апелляцию рассмотрел полный состав суда 9-го округа, насчитывающий 11 членов. Однако теперь они получили отказ в связи с тем, что остальные 8 членов суда не выразили желания заниматься этим делом.

Как передает Би-Би-Си, по словам адвокатов П.ЛАЗАРЕНКО, у них остается еще один вариант - ходатайство в Верховный суд США о пересмотре дела. Эксперты, однако, оценивают шансы защиты невысоко. Дело в том, что из примерно 7500 таких прошений, подаваемых каждый год в высшую судебную инстанцию страны, удовлетворяются от 80 до 150, то есть лишь 1-2%.