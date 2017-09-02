Пограничники опровергают задержание пресс-секретаря партии Саакашвили (видео)

Пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар не задерживали, а лишь объяснили порядок проведения съемки в приграничном районе.

Об этом на странице в Facebook написал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Открою тайну: НИКТО НИКОГО не задерживал. Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестное лицо, которое несанкционированно проводила фото и видеосъемку позиций на границе", – отметил он.

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Слободян подчеркнул, что именно сейчас проводятся командно-штабные учения, и подобные усиления позиций происходят и на других участках.

"Так, военные и пограничники иногда тренируются. Это – НОРМАЛЬНО! Гражданке, а ею оказалась Марьяна Почтар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы. ВСЕ!", – подчеркнул Слободян.

Также спикер ГПСУ призвал Давида Сакваралидзе "не перегибать, пытаясь манипулировать".

Как сообщалось ранее, пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар якобы задержали возле границы с Польшей. Как сообщил член партии Давид Сакварелидзе, Почтар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию "живой стены" пограничников.