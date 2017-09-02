У границы с Польшей задержали пресс-секретаря партии Саакашвили
Член партии Давид Сакварелидзе сообщил, что Почтар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию "живой стены" пограничников.
Пресс-секретаря "Движения новых сил" Марьяну Почтар задержали возле границы с Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Несколько минут назад пресс-секретаря Движения задержали возле границы с Польшей за то, что она сфотографировала живой кордон из пограничников, который нагнали для того, чтобы они не пустили в страну Михаила Саакашвили", - говорится в сообщении.
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В то же время, член партии Давид Сакварелидзе сообщил, что Почтар задержали на заправке за то, что она сделала фотографию "живой стены" пограничников.
Напомним, в субботу утром, 2 сентября, было задержано брата экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Давида Саакашвили.
Позже его отпустили из Печерского районного отдела Государственной миграционной службы.