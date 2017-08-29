Порошенко отреагировал на призыв Меркель и Макрона насчет перемирия на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на призыв лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона по обеспечению перемирия на Донбассе в связи с началом нового учебного года.

Соответствующее сообщение обнародовано на официальной странице президента в Facebook.

«Приветствую заявление лидеров Германии и Франции с настойчивым призывом, прежде всего, к Президенту России, как стране-агрессору и стороне конфликта, обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с началом учебного года», – говорится в заявлении.

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Порошенко отметил, что он поручил руководству ВСУ продолжать придерживаться объявленного режима тишины.

«Эта тема, среди прочего, была обсуждена во время моего сегодняшнего совещания с военным руководством в Краматорске. Режим прекращения огня по случаю начала учебного года должен приобрести всеобъемлющий характер, создав благоприятные условия для продвижения мирного процесса с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», – добавил президент.

Как сообщал УНИАН, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко активизировать усилия с целью выполнения Минского соглашения об установлении режима прекращения огня на востоке Украины, который является хрупким.