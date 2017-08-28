Меркель и Макрон призывают Путина с Порошенко обеспечить перемирие на Донбассе

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призывают президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко активизировать усилия с целью выполнения Минского соглашения об установлении режима прекращения огня на востоке Украины, который является хрупким.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление лидеров ФРГ и Франции.

В частности, Меркель и Макрон заявили, что обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на Донбассе существенным образом не улучшилась. Они продолжают внимательно следить за ситуацией на востоке Украины.

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"Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, открыто и публично поддержать режим прекращения огня, а также обеспечить, чтобы соответствующие распоряжения были направлены военным и местным силам", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 22 августа Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции, федеральным канцлером Германии и президентом РФ, в ходе которого собеседники выразили поддержку объявлению режима прекращения огня на Донбассе в связи с началом учебного года.

23 августа Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа по случаю начала учебного года.

В то же время, как заявил сегодня первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, с момента объявления "школьного перемирия" на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.