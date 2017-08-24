США не признают захвата Россией Крыма - Мэттис

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис подчеркивает, что США не признают захвата Россией Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"Господин президент, это честь стоять с вами рядом на ваш День Независимости. Я не сомневаюсь, что Соединенные Штаты также стоят рядом с Украиной по всем вопросам, поддерживают вас перед лицом угроз суверенитету и территориальной целостности, и (угроз) международному праву и международному порядку в целом", - сказал Мэттис.

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"Мы не признаем и никогда не признаем захвата Россией Крыма и, несмотря на возражения России, мы знаем, что они добиваются перекройки международных границ с помощью силы, разрушая суверенные и свободные государства Европы", - подчеркнул Мэттис.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь подчеркнул, что противодействие агрессии РФ на Донбассе является общим вызовом для Украины и США.

«В ходе сегодняшних переговоров мы рассмотрели вопрос противодействия агрессии РФ против Украины. Это ключевая тема и наш общий вызов. Я подробно проинформировал господина министра о ситуации безопасности в регионе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко и Мэттис обсудили поставки оборонительного вооружения Украине.