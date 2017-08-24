Порошенко и Мэттис обсудили поставки оборонительного вооружения Украине

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом вопрос расширения оборонных возможностей Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с Мэттисом сегодня в Киеве.

«Конечно, обсуждали все стороны нашего сотрудничества с США, включая... расширение наших оборонных возможностей, сотрудничество, в том числе и в военно-технической сфере», - сказал Порошенко.

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«Мы действительно, еще во время моего визита (в США), договорились о том, что у нас будет очень активный диалог по обеспечению оборонных возможностей Украины. Это касается не только и не столько поставки летального вооружения, но и обеспечения и увеличения оборонных возможностей (Вооруженных сил Украины), включая и средства радиоэлектронной борьбы, средства, которые увеличивают эффективность действий наших Вооруженных сил в оборонной сфере», - подчеркнул глава государства.

«Обсуждение этих вопросов до принятия окончательного решения требует тишины, я сегодня не хотел бы комментировать эти вопросы, но могу сказать, что обсуждениями, нашей дискуссией я как президент Украины доволен», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко также обсудил с главой Пентагона возможность ввода на Донбасс миротворцев ООН. Международное присутствие способствовало бы созданию надлежащих условий безопасности для продвижения политического трека мирного процесса.