Украина, Грузия и Молдова вместе с ЕС будут формировать второй этап политики "Восточного партнерства" - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина, Грузия и Молдова совместно с Европейским Союзом будут формировать второй этап повестки дня политики "Восточного партнерства".

Читайте такжеУкраина и Грузия подписали декларацию о взаимной поддержке территориальной целостности - Цеголко Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси.

"Не открою тайну, что значительная часть наших переговоров была посвящена Евросоюзу и НАТО и координации наших действий - Украины и Грузии - по европейской и евроатлантической интеграции. Потому что первый этап заключения Соглашения об ассоциации, его ратификацию, начало углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, введение безвизового режима для граждан Украины и Грузии - и мы были рядом, вместе", - сказал глава украинского государства.

"Уверен в том, что это был первый важный этап в реализации политики "Восточного партнерства". И сейчас мы сообща, вместе с нашими партнерами из Грузии, Молдовы и с нашими европейскими партнерами будем формировать второй этап повестки дня "Восточного партнерства", - подчеркнул президент Украины.