Экс-посол США: Украина может вступить в НАТО только при "менее воинственном" президенте России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве обсудил с президентом Петром Порошенко перспективы вступления Украины в альянс. По словам Порошенко, Украина должна достичь критериев НАТО до 2020 года.

Как передает ZN.ua, бывший посол США в Украине и эксперт Atlantic Council Джон Хербст прокомментировал Business Insider, что срок, названный Порошенко, очень оптимистичный. По его мнению, Киев сможет претендовать на присоединение к НАТО не ранее чем за 10 может и больше лет, поскольку европейские союзники "боятся спровоцировать Москву".

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Также у Украины не должно быть территориальных споров для вступления в НАТО. А значит помехой может стать оккупированный Россией Крым, а также Донбасс, где до сих пор продолжается война с российскими силами.

"И если Украина станет членом НАТО, нельзя исключать дополнительную агрессию со стороны Москвы. В то же время, Москва будет ограничена в своем ответе, потому что агрессия уже приносит ей проблемы в виде санкций и международной изоляции", - сказал Хербст, вспомнив, что Россию исключили из G8.

США и НАТО уже помогают Украине защититься от российской агрессии. Столтенберг в понедельник объявил, что альянс даст Киеву больше средств для защиты от кибератак. Члены Оклахомской национальной гвардии помогают тренировать украинских солдат. А США недавно объявили о передаче Украине нового оборонительного оборудования.

Хербст считает, что если война закончится и Украина присоединится к НАТО, она получит еще больше помощи в виде оборудования, военных тренировок и разведывательных данных.

"Но поведение России в Украине указывает на ее желание делать крайние вещи для достижения конечной цели", - сказал Хербст, добавив, что пока в Москве не появится "менее воинственный президент", Украина вряд ли вступит в НАТО.

Как сообщал УНИАН, Столтенберг констатировал, что разногласия между НАТО и РФ в отношении Украины и Крыма остаются фундаментальными.