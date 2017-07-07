После четырех дней борьбы регламентный комитет наконец признал все представления Луценко на Розенблата обоснованными

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента признал все три представления на народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата законными, мотивированными, достаточными и обоснованными, они направлены председателю ВР Андрею Парубию.

Читайте также"Такая жизнь, бл..., с этой дебильной страной": Луценко процитировал высказывание РозенблатаКак передает корреспондент УНИАН, выводы о представлениях на Розенблата зачитал первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Эти выводы были утверждены голосованием членов Комитета. Выводы по представлениям и сами представления Комитет направляет Парубию. Речь идет о представлении о даче согласия на привлечение Розенблата к уголовной ответственности, о даче согласия на его задержание, а также о даче согласия на избрание в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

Говоря о представлении относительно привлечения депутата к уголовной ответственности, Пинзеник отметил, что комитет принял к сведению информацию генпрокурора, что в Единый государственный реестр досудебных расследований по обращению комитета внесены сведения о возможном злоупотреблении властью и служебными полномочиями при проведении оперативно-розыскных действий и негласных следственных действий, а также провокации и подкупе.

В ходе расследования будет дана правовая оценка указанным действиям, сказал Пинзеник.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутатов Розенблата и Максима Полякова.

В действиях Розенблата усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс., в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества. Эти депутаты подозреваются в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение других действий, связанных с добычей янтаря.

Розенблат и Поляков отвергают все обвинения.

6 июля Регламентный комитет назвал недостаточно обоснованными представления ГПУ в отношении Полякова и направил соответствующие документы председателю Верховной Рады Парубию.