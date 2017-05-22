В США пообещали вернуть Украине украденные Лазаренко средства – Луценко

Соответствующие службы США уверили украинскую сторону, что в случае принятия решения о конфискации средств экс-премьер-министра Павла Лазаренко большая их часть будет передана Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время международного круглого стола в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины.

«Мы сотрудничаем еще по делу Лазаренко. Здесь уместно обратить внимание, сколько времени по наиболее развитому делу, которое элементарно получает информацию о движении средств по всему миру, слушается это дело? Коллеги, семь лет», - заявил он.

«Мы надеемся, что в этом году мы наконец выйдем на финал, и Украина имеет заверения соответствующих служб США в том, что она может рассчитывать на большую часть, как минимум, большую часть вероятно конфискованных средств», - сказал Луценко.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря заместитель генерального прокурора Евгений Енин заявил, что в Генпрокуратуре рассчитывают после решения суда в США начать переговоры о возвращении 280 млн долларов, выведенных Лазаренко из Украины.

Лазаренко возглавлял правительство Украины с июня 1996 года по июлю 1997 года. В 1998 году стал народным депутатом и возглавил парламентскую фракцию «Громада».

Лазаренко был арестован в США в феврале 1999 года с панамским паспортом, он провел в тюрьме в ожидании процесса около четырех лет.

В июне 2003 года его выпустили под залог в размере 65 млн долларов, однако 1 октября 2008 года экс-премьер решил вернуться в американскую тюрьму, заявив, что опасается за свою жизнь.

Прокуратура обвиняла Лазаренко в вымогательстве, мошенничестве, перевозке украденных авуаров и отмывании в 1994-1999 годах 280 млн долларов.

Также Лазаренко фигурирует в обнародованных весной 2016 года материалах о владельцах крупных офшоров, которые основываются на данных «Панамского архива» – сборника документов об оффшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.